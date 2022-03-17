Elbistan’da yılda 40 bin ton atık madde ekonomiye kazandırılıyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çöplere atılan maddeleri ayrıştırarak ekonomiye kazandıran Ali Ceren adlı girişimci, yılda yaklaşık 40 bin ton atık maddenin ekonomiye kazandırıldığını söyledi.



Elbistan ilçesinde çöpe atılan, ekonomik değere sahip binlerce ton malzeme, onlarca kişinin geçim kaynağı oluyor. Çöplerden arındırılıp hurdacıya götürülen malzemeler, işçiler tarafından sınıflandırılıyor. Gün boyu yapılan çalışmalar neticesinde ayrışımı yapılan malzemeler preslenerek fabrikalara gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor.



Ayrıştırma işlemi tamamlanan kağıt ürünleri Kahramanmaraş’taki kağıt fabrikasına, plastik maddeler Adana’ya, demir ve çelik ürünleri de İskenderun Demir Çelik Fabrikası’na gönderiliyor.

Hurda toplama işine 1999 yılında İstanbul’da başlayıp 2003 yılında da memleketi Elbistan’a dönerek burada kurduğu iş yerinde sürdürdüklerini belirten girişimci Ali Ceren; “İstanbul’da başladığımız hurda toplama işini 2003 yılından beri Elbistan’da sürdürüyoruz. Elbistan’ın günlük atıklarını topluyoruz.

Demir, plastik kâğıt, alüminyum, bakır gibi geri dönüşümü olup da çöpe giden malzemeleri ekonomiye kazandırıyoruz. Birçok kişi bu işten ekmek parasını kazanıyor. İş yerimizdeki 10 çalışanımız ile toplayıcıların getirdiği malzemeleri türüne göre ayrıştırıyoruz. Yıllık yaklaşık 40 bin ton atık maddeyi ekonomiye geri kazandırmak üzere Kahramanmaraş, İskenderun, Adana’daki fabrikalara gönderiyoruz” ifadelerine yer verdi.