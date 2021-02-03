Elbistan’da yoğun sis etkili oluyor

Elbistan’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent trafiğinde araç sürücüleri olası bir kazaya meydan vermemek için tedbirli davranıyor.