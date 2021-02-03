Elbistan’da yoğun sis etkili oluyor
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 14:49 03.02.2021, 14:54
Elbistan’da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent trafiğinde araç sürücüleri olası bir kazaya meydan vermemek için tedbirli davranıyor.
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