Elbistan’da “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesinde 250 çocuk yüzme öğrendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında, Kahramanmaraş Elbistan Belediyesi’nin iş birliğinde açılan yüzme kursunda 250 çocuğa yüzme öğretildi.
Elbistan’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında açılan kursa katılan 250 çocuğa yüzme öğretildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘7’den 70’e Herkes Yüzme Öğreniyor’ sloganı ile kentlerde kurduğu yüzme havuzları büyük ilgi görüyor.
Elbistan Belediyesi, bakanlığın kurduğu havuzda düzenlediği ücretsiz kurslar ile 250 çocuğa yüzme öğretti.
Elbistan Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serdar Böke açılan kursların büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Eğitimlerin sezon sonuna kadar devam edeceğini belirten böke: “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, ‘7’den 70’e Herkes Yüzme Öğreniyor’ projesinde Türkiye’nin en büyük havuzlarından biri burada. Öncelikle bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Elbistan Belediyesi olarak bakanlığımızın gönderdiği bu havuzla birlikte ücretsiz olarak yüzme kursu veriyoruz. Yaklaşık 250’ye yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Elbistan bu konuda çok büyük bir potansiyele sahip. Bu şekildeki projelerin daha büyüklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yüzme antrenörü Mustafa Alış ta kursiyerlere yüzme tekniklerinin öğretildiğini söyledi.
Kursa katılan çocuklar ise yüzme öğrenmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.
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