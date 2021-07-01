Elbistan’daki ebru sergisi büyük ilgi gördü

Elbistan Gençlik Merkezinde düzenlenen kursa katılan öğrencilerin emek vererek hazırladıkları eserlerin yer aldığı ‘Renklerin Dansı-Ebru’ sergisi büyük ilgi gördü.

Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Kültür Evi’nde düzenlenen serginin açılış programına Kaymakam Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, Elbistan Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan, davetliler ve kursiyerler katıldı.

Davetliler, öğrencilerin büyük emeklerle hazırladığı sanat eserlerini hayranlıkla inceledi.



Hanımefendilerin el emeği göz nuru eserlerini beğenerek incelediklerini belirten Kaymakam Özkan Demir: “Çok güzel bir çalışma olmuş. İlgiyle takip ediyorum, ebru sanatıyla ilgili bilgi de aktarıldı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.



Elbistan Belediyesi’ne ait Mükrime Hatun Kültür Evi’nin çok önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: “El emeği göz nuru olarak tabir edebileceğimiz harika eserler yapılmış. Emeği geçen öğretmen ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı bu güzel se5rgiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da: “Ebru sergisi bizim kültürümüze uygun çok güzel eserlerle donatılmış, eser sahiplerini ve organizeyi yapanları kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı’nın eşi Sebil Ormancı da, yaklaşık iki yıl süren eğitimlerin ardından yapılan çalışmaların sergilendiğine değinerek: “Ebru sanatı uzun süren emek, büyük bir sabır ve sevgi istiyor. Bu aşamalardan geçerek hazırladığımız eserlerimiz görücüye çıktı. Sergimiz büyük ilgi gördü. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.