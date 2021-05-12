Elbistan’dan hizmet teşekkürü

Muhtar Kadir Küçük, "Bu yol bizim için çok önemliydi. Mahalle yolumuzu yenileyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmaları takdirle karşılanıyor. Kırsal mahallelerde devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Elbistan ilçesine bağlı Geçit Mahalle yolunda 6 bin 500 metrekare kilit parke uygulaması gerçekleştirilmişti. Toplamda 1,3 kilometre uzunluğa sahip yolun tamamlanması sonrası Muhtar Kadir Küçük'ten teşekkür geldi.

Yol Sorunumuz Çözüldü

Geçit Mahallesi Muhtarı Kadir Küçük'ün çalışmalar sonrası yaptığı açıklamada, "Mahallemize giriş çıkışlarda zorlanıyorduk. Hemşehrilerimiz tarım ve hayvancılık ağırlıklı çalıştıklarından ulaşım azami önem taşıyordu. Yapılan hizmetlerden memnunuz, ihtiyacımız tespit edildi ve süratle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör‘e ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadeleri kullanıldı.