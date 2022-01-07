Elbistan’ın 2021 yılı istatistikleri!

Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 2021 yılındaki toplam işlem sayısı 184 bin 045 oldu.



İstatistik verilerine göre Elbistan’da, doğum olayındaki düşüş, 2021 yılında da devam etti. 2020 yılında 2 bin 338 olarak belirlenen doğum olayı, 2021 yılında 2 bin 179’a düştü.

Ölüm sayısında düşüş kaydedilen şehirde, önceki yıl 955 olan ölün sayısı 2021 yılında 748 oldu.



Pandeminin de etkisiyle düşen evlilik sayısında ise, bu yıl arttı. 2020 yılında 959 nikahlı evlilik yapılırken bu sayı 2021 yılında 1141’e yükseldi.

Boşanma sayısı da bir önceki yıla göre artarak devam etti. 2020 yılında 301 evlilik boşanmayla sonuçlanırken, 2021 yılında yıkılan yuva sayısı 380’e yükseldi.



Elbistan Nüfus Müdürü Mustafa Gönen yaptığı değerlendirmede, 2021 yılı rakamlarına değinerek, nüfus müdürlüğünün ilçenin nüfusundan çok işlem yaptığını söyledi.