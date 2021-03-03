Elbistanlı esnaf kaldırımda bulduğu paranın sahibini arıyor
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dükkanının önünde bir miktar para bulan esnaf, paranın sahibini arıyor.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2021, 17:02
Elbistan’da Ahmet Karacabey Caddesinde esnaflık yapan Serkan Yıldırım dükkânın önüne çıktığında kaldırımda bir miktar para buldu.
Bulduğu paranın sahibinin arayış içerisinde olacağı düşüncesi ile uzun bir süre dükkânın önünde bekleyen yıldırım, gelen giden olmayınca basın mensuplarından destek istedi.
Bulduğu para ile poz veren Serkan Yıldırım, bulduğu paranın sahibi çıkmaması halinde hayır kurumuna bağışlamayı düşündüğünü söyledi.
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