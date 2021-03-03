Elbistanlı esnaf kaldırımda bulduğu paranın sahibini arıyor

Elbistan’da Ahmet Karacabey Caddesinde esnaflık yapan Serkan Yıldırım dükkânın önüne çıktığında kaldırımda bir miktar para buldu.

Bulduğu paranın sahibinin arayış içerisinde olacağı düşüncesi ile uzun bir süre dükkânın önünde bekleyen yıldırım, gelen giden olmayınca basın mensuplarından destek istedi.

Bulduğu para ile poz veren Serkan Yıldırım, bulduğu paranın sahibi çıkmaması halinde hayır kurumuna bağışlamayı düşündüğünü söyledi.