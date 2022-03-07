Elbistanlı kanaat önderi 65 yıllık ömrüne 800 eser sığdırdı

Elbistan Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan dört çocuk babası çevresinde Tacımbaba olarak bilinen Kazım Yıldız adlı kanaat önderi, küçük yaşta babasından esinlenerek başladığı söz yazarlığında 800 civarında türkü, deyiş ve ağıt yazdı.



Aile büyüklerinden etkilenmesi sonucu küçük yaşlarda saz çalmaya başlayan Yıldız, yetmişli yıllardan itibaren türkü ağıt ve deyiş yazmaya başladı.

Yazdığı sözlerin bestesini de kendisi yapan yıldız, sazıyla sözüyle dinleyenleri mest etti.



İki klasör dolusu eseri, tek tek hafızasında tutan Yıldız, ölümsüzleştirmek için kitaplaştıracağını söyledi.

Sanata olan ilgisinin ailesinden kaynaklandığını belirten Yıldız: “Babam ve amcalarım saz çalardı. Ben daha çocukken müzikle haşır neşir oldum. Babam beni saz çalarak uyuturdu. Babamdan esindendim hayatım böyle devam etti geldi. 1970’li yıllarda türkü ve deyiş ve ağıt yazmaya başladım. Biz müzikle ailecek haşır neşiriz. İki oğlumun ikisi de saz çalıyor. Şu ana kadar hak ve hakikat yolu için ağıt, deyiş, türkü, gülbank ve semah gibi sekiz yüz civarında söz yazdım. Büyük oğlum Ali eserlerimi kitaplaştıracak. Oğlumun arkadaşı var, felsefe öğretmeni, bana “sen ölmeden kitaplaştırmayalım” diye takıldı bana. Ben de, ben ölmeden yapın ki gözüm görsün yapın da dedim. Er geç hepimiz öleceğiz. Haktan geldik hakka gitmek mecburiyetindeyiz. Yazdığım sözleri birkaç sanatçı ve grup yorumladı. Bu da beni sevindirdi” ifadelerini kullandı.