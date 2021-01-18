Elbistanlı PÖH Leyla dönem birincisi oldu
Elbistanlı özel hareket polis öğrencisi Leyla Bulut, 25. Dönem POMEM Kadın Özel Harekat eğitimini birincilikle bitirerek büyük bir başarıya imza attı.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 17:20
Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Karabük ve Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 500 kadın özel harekat öğrencisi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatına katılmaya hak kazandı.
Kadın PÖH’ler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Zorlu eğitim sürecini, birincilikle bitiren Elbistanlı kadın polis harekat öğrencisi Leyla Bulut ise göğsümüzü kabarttı. Mezun olacak öğrencilerin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Leyla Bulut mezunlar adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.
8°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ocak 2021
|İmsak
|06:13
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:07
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12