Elbistanlı PÖH Leyla dönem birincisi oldu

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Karabük ve Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 500 kadın özel harekat öğrencisi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatına katılmaya hak kazandı.

Kadın PÖH’ler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Zorlu eğitim sürecini, birincilikle bitiren Elbistanlı kadın polis harekat öğrencisi Leyla Bulut ise göğsümüzü kabarttı. Mezun olacak öğrencilerin yerlerini alması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Leyla Bulut mezunlar adına bir konuşma yaptı ve yaş kütüğüne plaket çaktı.