Elbistanlı sporcular, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şardağı’na tırmandı

Elbistan Dağcılık Kulübü tarafından Elbistan’ın yani başındaki 2200 mt yükseklikteki Şardağı’na, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına "Gençler ve kendini genç hisseden herkes" sloganıyla halk tırmanışı düzenlendi.

Sabah saatlerinde cezaevi karşısındaki çamlık mevkiinde başlanan tırmanışta, bin 700 metrede verilen kahvaltı ve Elbistan Hava Sporları Derneği’nin gösterisine yer verildi.

Doksan sporcu ile başlayan 2 bin 200 metrelik tırmanış, 67 sporcu ile tamamlandı. Sporcuların inişi ise üç saat sürdü.



Elbistan Dağcılık Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kadayıfçı, özel bir günde başarılı bir tırmanış gerçekleştirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bu tür faaliyetleri zaman zaman sürdürmeyi planladıklarını belirten Kadayıfçı yaptığı değerlendirmede, “Sporcu arkadaşlarımızla Atatürk’ü anmak için Şardağı tırmanış programı düzenledik. Çağrımıza birçok kulüp ve kurumdan olumlu yanıt geldi. Bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen Elbistan Belediyesi’ne, Elbistan Yamaç Paraşüt ve Havacılık Derneğine, Doğu Akdeniz Arama Kurtarma Derneğine, Eloff Ofroad Kulübüne, Gaziantepli Baklavaci Hacı Oğullarına, Hakan Coskun Nurhak Dağcılık Kulübüne ve MCIA Gurup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aygün’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.