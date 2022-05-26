Elbistanlı yarış tutkunları F1 yarış aracını yakından inceledi

Elbistanlı F1 tutkunları, Formula 1 aracını yakından görme fırsatı buldu. Formula 1 aracının sergilendiği DRM Alagözler Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu F1 tutkunlarına ev sahipliği yaptı.

Televizyondan yarışlarını izledikleri aracı yakından inceleyen F1 tutkunları aracı inceleyip bol bol fotoğraf çekindi.

DRM Alagözler Petrol Ofisi Akaryakıt İstasyonu Görevlisi Zeliha Bastıkoğlu, F1 aracının ilgi odağı olduğunu ve yarış tutkunlarının aracı inceleyip fotoğrafladıklarını söyledi.

Yarış tutkunlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bastıkoğlu: “Akaryakıt istasyonumuza getirilen F1 aracı ilgi odağı oldu. Özellikle gençler araca binerek yarış heyecanını yaşadı. Bolca da fotoğraf çektirdiler. DRM Alagözler akaryakıt istasyonu olarak kaliteli akaryakıt ve güler yüzlü personel hizmeti ile dikkatleri üzerimize çekiyoruz. F1 aracı da buna artı kattı. Yarış tutkunlarını misafir etmekten dolayı mutluluk yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.