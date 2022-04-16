Elbistanlılar Derneğinden iftar programı!

Kahramanmaraş’ta Yaşayan Elbistanlılar Düzenlene İftar Programdın da Tanışarak Sohbet Etme Fırsatı Yakalarken Birlik Ve Beraberliğin Sembolü Olan İftar Sofrasında Buluştu.

İftar Sonrası Aksu Haber’e Konuşan Elbistanlılar Derneği Başkanı Ali İhsan Karaman Programa Katılan Ve Emeği Geçen Herkese Teşekkür Etti.

Elbistan Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Özalp İse Güzel Bir Program Olduğuna Dikkat Çekti.