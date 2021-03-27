Elbistanspor’un teknik heyeti ve futbolcuları basına tanıtıldı

Lansman toplantısında konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ligin en kaliteli ve iddialı takımlarından birinin Elbistanspor olduğunu vurgulayarak, “Artık rakiplerimiz bizden korksun” diye konuştu.

Elbistanspor, bu sezonda Türkoğlu Belediyespor, Andırın Yeşildağspor, Gaziantep Ankasspor, Nizipspor, Gaziantep Anadoluspor takımları mücadele edecek.

Nisan ayı içerisinde başlayacak karşılaşmalar öncesinde yeni teknik heyet ve takımın lansman toplantısı Mükrime Hatun Kültür Evi’nde yapıldı. Toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Erol Azgın ve futbolcular katıldı.



Toplantıda konuşan Elbistanspor Teknik Direktörü Erol Azgın, “Bizim hedefimiz belli. Bu hedef doğrultusunda da çalışacağız. Belediye başkanımız ve kulüp başkanımız ile futbolcularımızın çabaları ile takımımızı bir üst lige taşımak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Elbistanspor Kulüp Başkanı Fatih Çiftlikli ise, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür ederek, “Elbistanspor olarak yaklaşık 25 gündür çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. 3.Lig’e hazırlanıyoruz. Bu yolda Erol hocamızla anlaştık. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Belediye Başkanımız, takımımız için ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ adlı bir kampanya başlattı. Elbistanspor’u hak ettiği yere taşıyacağımıza olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Toplantının son konuşmasını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, Elbistanspor’un şampiyon olacağına inandığının altını çizdi.

Başkan Gürbüz, “Değerli hocamıza takımımıza hoş geldiniz diyorum. Elbistan, çok iddialı bir şehir. Geçmişinde başkentlik yapmış bir şehir. Biz, asla ikincilikle yetinecek bir şehir değiliz. Bu şehrin şampiyonlukla ilgili çok büyük beklentileri ve hedefleri var. Ligin en kaliteli ve iddialı takımlarından bir tanesini kurduk. Hepiniz kendi alanınızda çok başarılı ve deneyimli sporcularsınız. Şehrimize gelmeniz ayrıca bizleri mutlu etti. Bu takım, böyle değerli bir hocayla şampiyon olacağına inancımız tam. Bu saatten sonra rakiplerimiz korksun. Biz, 3.Lig ve sonraki hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Takımın 3.Lig’e çıkması halinde tesisleşme adına da önemli adımlar atılacağının bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Elbistanspor’un yönetim kurulu üyesi ve değerli başkanıma da teşekkür ediyorum. Bu şehir, sizleri asla yalnız bırakmayacak. Siyasetçisinden sendikacısına, sanat adamına, ticaret erbabına bütün gençlerimiz ve vatandaşlarımıza kadar herkes Elbistanspor’a çok önem ve değer veriyor. İnşallah tesisleşme noktasında da bir üst lige çıktığımız zaman 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal, hem tesisleşme hem de kurumsallaşma noktasında bakanlığımızdan çok ciddi destekler alacak. Zaten kendisi bugüne kadar hep yanımızda oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlara ve taraftarlara da çağrıda bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Şampiyonluk istiyorsanız, üst liglere hızlı bir şekilde çıkmak istiyorsanız takımın yanında olduğunuzu taraftar olarak göstermemiz gerekiyor. Biz, artık sloganlardan değil beraber yol yürüyeceğimiz taraftar istiyoruz. Taraftarsız takım olmaz. 7’den 70’e tüm Elbistanlı hemşerilerimi kulübünün yanında görmeye davet ediyorum. Bu takım şampiyon olacaksa bizim vereceğimiz güçlü bir destek ve şehrin sahip çıkmasıyla olur. Elbistanspor, yalnız yürümeyecek. Atmış olduğu her adımda bizi de yanında görecek. Bu içten çağrıyı tüm hemşerilerimin de kucaklayacağına olan inancımla söylüyorum.

Köklü bir kulübüz. Bizim hedefimiz 3. Lig değil. Çok daha üst ligleri hedefliyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Maddi imkanlar hamdolsun Elbistan’da sorun değil. Takımımızın en önemli gücü futbolcularımızdır. Her kademede görevli olan futbolcularımızın hepsi ayrı ayrı bir değer. Tüm sporcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Açık ara şampiyonluğu göğüslemek için hepsine başarılar diliyorum” değerlendirmelerinde bulundu.