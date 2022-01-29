Elektrikçiler ve Bobinajcılar Odasında seçim heyecanı!
Birçok oda seçimi hız kesmeden devam ederken Elektrikçiler ve Bobinajcılar Odası Genel Kurulu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde yoğun katılım ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 13:02 29.01.2022, 18:38
Genel kurulda mevcut başkan aday olmazken Bilal Güngör Ali Akkurt ve Mustafa Altunköprü yeni başkanlık için sandık başına gitti.
Gerçekleştirilen genel kurulda Bilal Güngör yeni dönem için en fazla oyu alarak başkan seçildi.
Namaz Vakti 29 Ocak 2022
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|P
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