Elektrikli bisiklet hırsızları yakalandı

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Menderes Mahallesi ve Yahya Kemal mahallelerinde son bir hafta içerisinde özellikle gece saatlerinde müstakil ikamet önlerinde park halinde açıkta bırakılan elektrikli bisikletlerin çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerimiz tarafından derhal harekete geçildi. Bahse konu mahalle ara sokaklarında kamera çalışması yapılıp şüphelilerin izi sürülerek şüpheliler tespit edilip yakalandı.

Yakalanan ve suçunu itiraf eden H. K. (38) ve Y. O. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çalınan 3 adet elektrikli bisiklet de ekiplerimiz tarafından bulundu. Emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Y. O.(25) serbest kalmış, H. K. (38) ise tutuklanmıştır.