Elif Ana filminin çekimleri start aldı!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı kırsal Akdemir Mahallesinde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle ermiş kişi olarak nitelendirilen Elif Ana’nın hayatının konu edildiği elif ana filminin çekimlerine Nurhak ilçesinde start verildi.

Senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün beraber yazığı, yönetmenliğini Kazım Öz ve Semir Aslanyürek’in paylaştığı filmde Elif Ana karakterini Aliye Uzunatağan canlandırırken, filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Aliye Uzunatağan, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ökkeş Sevimli, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan ve Erdal Ayna, kazım çarman, levent üzümcü, metin coşkun ve Eray Türk gibi oyuncuların rol alacağı bildirildi.

Kendi yöresinde film çekmenin oldukça mutluluk verici olduğuna değinen projenin uygulayıcı yapımcısı Şirvan Yılmaz: “Bu kültürün, bu toplumun insanıyım. Hep dışarıdaki işleri çekiyorduk, ilk defa kendi toplumumun kendi kültürümün projesi geldi inanılmaz heyecanlandık. Ekip arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. Ben bu projenin uygulayıcı yapımcılığını aldım. Bir yıla yakın senaryo ve ön hazırlık aşaması yaptık. Son üç aydır mekanlar kuruldu. Çok güçlü bir teknik ekiple yola başladık. Çok ciddi bir çalışma arkadaş grubu oluşturduk. İyi bir oyuncu kadromuz var. İyi bir iş çıkarmayı planlıyoruz ve bir kültürün, toplumun şu an uzaklaştığı bir şey var. İyilik, güzellik, birbirimize yardım severlik, Elif Ana bunu anlatıyor. Burada birleştirici bir gücüz. Ve biz bir şey anlatmak istiyoruz. İyilik iyidir. Yaklaşık üç hafta buradayız. Pazarcık, Adana, Adıyaman ve Malatya çekimlerimiz olacak. Elif Ananın çocukluğundan itibaren dört mevsimini anlatacağız. Filmimizin galasını İstanbul ve başta İsviçre olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde yapmayı planlıyoruz” ifadeleri kullandı.

Çok önemli bir filme imza attıklarını belirten Yönetmen Semir Aslanyürek: “Bu film bizim için çok önemli. Bence olmazsa olmaz bir şey. Ve mutlaka güzel bir şey yapıp çıkarmalıyız. Herkes bizden çok iyi bir şey bekliyor. Şahsen ben de kendimizden güzel bir şey bekliyorum. Üst düzeyde bir film olmak zorunda, biz öyle tasarlıyoruz. Senaryosu için çok çalıştık” diye konuştu.

Yönetmen Kazım Öz de yaptığı değerlendirmede: “Ben yönetmen olarak bir süre sonra projeye katıldım. Senaryo aşamasındayken böyle bir öneri geldi. Öneri gelince aslında tanıdığım bir kültür, bildiğim karakterler. Benim bulunduğum yerde de aslında Elif Ana’ya benzer karakterler vardı. O yüzden Elif Ananın karakteri ilgimi çekti. Onunun iyilik severliği mevcut dünyamızda nu kadar kötülüğün, çatışmanın, yabancılaşmanın ayrışmanın olduğu bir dünyada elif ana her şeye rağmen her zaman bir araya getirmeyi insanları barıştırmayı onlara iyilik dağıtmayı ve onlara huzur vermeyi hedef alan bir kadın. Ali Sürmeli, Turgay Tanülkü, Aliye Uzunatahan başta Elif Anayı oynayacak çok iyi bir cast var. Türkiye’de insanlar sinemeya çok ilgililer. Çok destek olmak istiyor, kendileri oynamak istiyorlar. Bu da bizi memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

Genel sanat yönetmeni ve oyuncu Orhan Aydın da : Bu topraklarda olmak çok güzel. Düşünsenize arkamızda Nurhak Dağı var. Şimdi oraya kar düşmüş biz burada neredeyse bahardan kalma bir gün yaşıyoruz. Bu coğrafya yüreği meşhur insanların yer aldığı topraklardır. Bunlardan biri de Elif Ana’dır. Böyle bir insanın hayatından parçalarla ülkemiz tarihinin de içinde olduğu bir süreci anlatmak ve buna sinema olarak hayata katmak her şeyiyle güzel diye düşünüyorum” diye konuştu.

Elif Ana rolüne can veren Aliye Uzunatahan: “Ömrü hayatı boyunca eğitimsiz bir kadının iyiliğe bu kadar gönül vermesi ve herkese iyilik yaparak bu dünyadan ayrılması beni çok etkiledi. Elif Ana çok özel bir karakter. Elif Ananın 50’sinden sonrasını oynuyorum. Elif Ana kalp gözü açık bir kadın. Kendisini ziyarete gelen insanların ismini söyleyerek kapıyı açıyor. Sezgisi güçlü bir kadın. Bu rolü hatasız oynamak benim için çok önemli” diye konuştu.

Filmde çıplak Hemo’yu canlandıran oyuncu Ali Sürmeli de değerlendirmesinde: “Elif Anayı bilenler birliyor da bilmeyenler için şunu söyleyebiliriz. Sevgi dilinin, dininin mimarlarından. Gençken bir tane türkü biliyorduk. Rahmetli Feyzullah Çınar’ınmış, Nurhakla ilgili, söylediğimiz türküye konu olan Nurhak Dağlarının eteklerinde çekim yapıyoruz. Ben filmde Çıplak Hemo karakterini canlandırıyorum. Çıplak Hemo güzel bir adammış. Güzel bir film olacağına inanıyorum” dedi.