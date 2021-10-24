Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor

Filmle ilgili bilgiler veren Elif Ana filminin cast direktörü fatih zaman, “Filmi izledikten sonra dünyanın her yerinden Kahramanmaraş’a turist akını olacak” dedi.





Elif Ana’ filminin çekimleri 5 Kasım’da Elif Ana’nın yaşadığı yer olan Pulyan köyünde başlayacak. Birbirinden ünlü oyuncuların yer alacağı filmin yapımcıları ise Ökkeş Sevimli ile Kazım Çarman üstlendi. Filmin Cast Direktörü Fatih Zaman, Elif Ana’yı tüm dünyaya anlatmak istediklerinin altını çizdi.

