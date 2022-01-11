‘Elimin Emeği’ kapılarını ziyaretçilere açtı
Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Sezonu kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen Elimin Emeği adlı fotoğraf sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı.
KAHRAMANMARAŞ 11.01.2022, 15:19
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu fotoğraf tutkunları için özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde kapılarını ziyaretçilerine açan Elimin Emeği adlı sergi, 2 Şubat Çarşamba gününe kadar gezilebilecek. Haadi Mousavi ve Şahin Aslan’ın objektifinden yansıyan fotoğrafların bulunduğu sergi, kaybolmaya yüz tutmuş zanaatlardan, geleneksel el sanatlarına kadar birçok ‘emektarı’ ustaca gözler önüne seriyor.
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