‘Elimin Emeği’ kapılarını ziyaretçilere açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu fotoğraf tutkunları için özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde kapılarını ziyaretçilerine açan Elimin Emeği adlı sergi, 2 Şubat Çarşamba gününe kadar gezilebilecek. Haadi Mousavi ve Şahin Aslan’ın objektifinden yansıyan fotoğrafların bulunduğu sergi, kaybolmaya yüz tutmuş zanaatlardan, geleneksel el sanatlarına kadar birçok ‘emektarı’ ustaca gözler önüne seriyor.