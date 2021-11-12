Elindeki tüfekle dehşet saçtı !
Kahramanmaraş’ta eline geçirdiği tüfekle intihara kalkışan Fırat Gündeş (25)isimli olduğu öğrenilen şahıs, polisin ikna çabalarına karşılık vermeyince özel harekat polisleri tarafından alınarak karakola götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kahramamaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, eşi ile sorunları olduğu öğrenilen Fırat Gündeş (25) isimli şahıs evdeki tüfeği aldı ve intihar girişiminde bulundu. Polis ikna etmeye çalıştı
Yakınlarının ve komşularının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, 112 sağlık itfaiye ve müzakareci ekibi sevk edildi.
Sokak araç giriş ve çıkışına kapatılırken, çelik yelek giyen polis ekipleri şahsı ikna çalışmalarına başladı.
Özel harekat polisleri olaya el attı
Ekiplerin ikna çalışmaları sonuç vermeyince, olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri çağrıldı.
Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, Özel Harekat polislerinin itinalı çalışması sonucu alınarak, ekipler tarafından karakola götürüldü.
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