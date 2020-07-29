Elişen ailesi Pazarcık Belediye Başkanı Yılmazcan’ı ziyaret etti!
Pazarcık Ufacıklı Mahallesinde ikamet etmekte olan Elişen ailesi Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 16:38 29.07.2020, 19:57
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Pazarcık Ufacıklı Mahallesinde ikamet etmekte olan Elişen ailesi Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’ı ziyaret etti.
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversite öğrencisi Duygu Elişen ve Gaziantep Fitnat Nuri Tekerekoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Elişen tarafından gerçekleşen ziyarette, ziyaretlerinden dolayı bir teşekkür konuşması yapan Başkan Yılmazcan şunları söyledi.
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