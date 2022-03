ELKUD gönüllülerinden Kaymakam Demir’e ziyaret

ELKUD Başkanı Uğur Dumlupınar ve yönetim kurulu üyeleri Elbistan Kaymakamı Özkan Demirir’i ziyaret ederek eğitim çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Elbistan ve çevresinde meydana gelebilecek afetler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Kaymakam Demir’den eğitim çalışmaları için destek istendi.

Arama kurtarma derneklerinin şehirlerin en önemli STK topluluklarından olduğunu belirten Kaymakam Demir, olası afet ve kazalarda ilk aklan gelenin kurtarma dernekleri olduğuna değindi.

ELKUD’un eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürmesinin güven verici olduğu belirten Demir yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Arama kurtarma derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Malum ülkemiz deprem ülkesi ve her türlü afete de maalesef hazırlıklı olması gereken kritik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu noktada devletimiz en üst seviyede tedbiri alma gayretinde, ama sahada her zaman vatandaşlarımızın sivil toplum örgütlerinin gayretine ve desteğine de her zaman ihtiyacımız var. Bu anlamda bölgemizde gerçekten Türkiye’de örnek olabilecek bir çalışma içinde olan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Allah devletimize milletimize bir afet yaşatmasın. Gereken her türlü tedbiri de devlet ve sivil toplum örgütleri olarak almak durumundayız. Ben çalışmaları için arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Kaymakam Demir’e destekleri için teşekkür eden ELKUD Başkanı Uğur Dumlupınar da: “Arama kurtarma derneği olarak her an müdahale edebilecek şekilde eğitim çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurtarma tatbikatlarına katılıyoruz. Allah korusun herhangi bir afette vatandaşlarımızın imdadına koşabilecek, onlara yardım eli uzatabilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.