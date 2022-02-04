ELKUD’tan jandarma komutanına ziyaret 

Elbistan Arama ve Kurtarma Derneği (ELKUD) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Uğur Dumlupınar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ilçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü’yü ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Kahramanmaraş afet planında yer alan ELKUD üyeleri, başta Elbistan olmak üzere kuzey ilçelerde olası afet durumunda yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Üncü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerine kolaylıklar diledi.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Vekili Uğur Dumlupınar, “1998 yılında kurulan derneğimiz eğitim faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürmektedir. AFAD ile koordineli bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Üyelerimizin fedakârca tutumları sayesinde derneğimiz gelişimini sürdürmektedir. Allah korusun bölgemizde meydana gelebilecek afet niteliğindeki doğa olaylarında insanların kurtarılması ve güvenli bölgelere nakledilmesi konusunda eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de jandarma komutanımızı ziyaret ederek yaptığımız çalışmalar hakkında istişarede bulunduk. Komutanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyorum” dedi.