Elma market kampanyaları ile bütçeleri rahatlatmak için çalışıyor
Taze ve Kaliteli ürünleri uygun fiyata vatandaşlarla buluşturan elma market birçok kampanyasıyla da Kahramanmaraş halkının ilgisi çekiyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2022, 18:01 22.04.2022, 18:09
Müşterisine Uygun Fiyata Meyve ve Sebze Satışlarını sürdüren ve 3 genç girişimci tarafından devir alınan elma market her hafta Cuma, cumartesi ve Pazar günülerini halk gününe dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor
Yenilenen ve tazelenen yüzüyle hizmet vermeye devam eden Elma Market’te bayram hazırlıkları da başladı
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan elma market yönetim kurulu üyesi Hüseyin koyun, tüm lokum ve şeker çeşitlerini temin ettiklerini söyledi.
Namaz Vakti 22 Nisan 2022
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