Elma market kampanyaları ile bütçeleri rahatlatmak için çalışıyor

Müşterisine Uygun Fiyata Meyve ve Sebze Satışlarını sürdüren ve 3 genç girişimci tarafından devir alınan elma market her hafta Cuma, cumartesi ve Pazar günülerini halk gününe dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor

Yenilenen ve tazelenen yüzüyle hizmet vermeye devam eden Elma Market’te bayram hazırlıkları da başladı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan elma market yönetim kurulu üyesi Hüseyin koyun, tüm lokum ve şeker çeşitlerini temin ettiklerini söyledi.