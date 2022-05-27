Elma market kampanyaları ile bütçeleri rahatlatmak için çalışıyor

Müşterisine Uygun Fiyata Meyve ve Sebze Satışlarını sürdüren ve 3 genç girişimci tarafından devir alınan elma market her hafta Cuma, cumartesi ve Pazar günülerini halk gününe dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor

Yenilenen ve tazelenen yüzüyle hizmet vermeye devam eden Elma Market yönetim kurulu üyesi Hüseyin koyun her bütçeye uygun cep dostu fiyatlarla misafirlerini beklediklerini söyledi.