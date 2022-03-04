Elma market kampanyaları ile bütçeleri rahatlatmak için çalışıyor

Müşterisine uygun fiyata meyve ve sebze satışlarını sürdüren ve 3 genç girişimci tarafından devir alınan Elma Market her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günülerini halk gününe dönüştürerek ekonomiye katkı sağlıyor

Yenilenen ve tazelenen yüzüyle hizmet vermeye başlayan Elma Market Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Koyun, yakın zamanda motorlu kurye hizmeti vermeye başlayacaklarının müjdesini de verdi.