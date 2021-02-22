Elmalar Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki inşa faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Dulkadiroğlu İlçesi Elmalar Mahallesi giriş-çıkışını sağlayan menfezin inşasının ardından, mahalle mezarlığı çevre duvarı çalışmalarına başladı. Devam eden çalışmalarda, mahallenin korumasız halde duran mezarlığının çevresine 400 metrelik duvar örülerek tahkim ediliyor.

Başkan Güngör’e Teşekkür Ediyoruz

Elmalar Mahalle Muhtarı Hamza Arık çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün mahallemize gerçekleştirdiği ziyarette köyümüze giriş ve çıkış için kullandığımız köprünün kullanım ömrünü doldurduğunu bildirmiştik. Eski haliyle trafik kazalarına neden olan ve geçişe imkân tanımayacak kadar dar olan köprümüz talebimizi bildirmemiz sonrası yeniden yapıldı. Şimdi de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz mahalle mezarlığımız etrafındaki korumasız şekilde duran teli kaldırarak, yerine 400 metrelik bir duvarla yenilediler. Çalışmalardan son derece memnunuz, mahallem ve şahsım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.