Elmalar – Peynirdere Yolu Büyükşehir’le Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını daha da güçlendirmek için şehir genelinde muhtelif yerlerde yol bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Dulkadiroğlu Elmalar – Peynirdere Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunu yeniliyor. Arterde başlatılan zemin düzeltme ve sıkıştırma uygulamalarının tamamlanmasının ardından sathi asfalt uygulamasına başlanacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgeye ulaşım sağlayan arterde konfor ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Ulaşım Altyapısı Daha da Gelişiyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım yatırımları kapsamında yol ağımızı daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerimiz tarafından Dulkadiroğlu Elmalar – Peynirdere Mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede ulaşımı sağlayan arterin standardı artırılacak. Şehir genelinde ulaşım altyapımızı geliştirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.