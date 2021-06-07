Elmalı Muhtarlığına Kemal Aslan seçildi!
Elbistan'a bağlı kırsal Elmalı Mahallesi'nde 6 Haziran Pazar günü yapılan muhtarlık seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre Kemal Aslan kazandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.06.2021, 13:40
Elmalı Mahallesi Muhtarı İlyas Yıldırım'ın vefat etmesi nedeni ile pazar günü iki adayın yarıştığı muhtarlık seçimi yapıldı.
61 seçmenin oy kullandığı seçimde, adaylardan Kemal Aslan 34 oy alarak kesin olmayan sonuçlara göre muhtarlık seçimini kazandı. Diğer aday Nurettin Yıldırım ise 27 oy aldı.
Elmalı Mahallesinin yeni muhtarı Kemal Aslan seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, mazbatasını alarak göreve başlayacak.
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