Elveda Ey Şehr-İ Ramazan

Ramazan Ayı Boyunca Her Akşam Aksu Tv Ekranlarında Yayınlanan “İftar Vakti” programı, Kahramanmaraş’ın 11 farklı ilçesinde canlı yayınlar gerçekleştirdi.

11 ayın sultanı ramazan ayına özel düzenlenen program, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, vatandaşlar, aksu tv ekranlarından ve Kahramanmaraş’ın Lisanslı Tek Dijital Platformu Aksu Tv dijital ekranından da erişim kolaylığı sağladı.

kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde yapılan canlı yayınlar ile KAHRAMANMARAŞ HALKININ gönlünde taht kuran program izleyicilerden tam not aldı.

İftar Vakti programı Büyükşehir Belediyesi ve Aksu TV işbirliğiyle gerçekleştirilirken sunuculuğunu ise Mehmet Yaşar üstlendi.

Programın son bölümünde ise birbirinden güzel ilahiler izleyicilerle buluştu.

Aksu TV ailesi olarak Ramazan Ayının güzelliğini paylaşmanın mutluluğu yaşarken “İftar Vakti” programda emeği geçen Kahramanmaraş Büyükşehir belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine, Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi’ne, kahramanmaraş il müftülüğü ve sunucu Mehmet Yaşar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.