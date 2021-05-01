Emekçiler bugün de mesaide!

Emekçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yoğun mesai yapmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.05.2021, 14:29 01.05.2021, 18:22

Kısıtlamaların gölgesinde kutlanan 1 Mayıs Dayanışma Gününde aile ekonomisine katkıda bulunan emekçiler Aksu Haber’e konuştu.

Aynı zamanda tarım işçileri de Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tuttu, sosyal mesafe kuralına da uyarak sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

#Emekçiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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