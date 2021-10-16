Emekli Müdür Haydar Çakmak'ın adı konferans salonunda yaşayacak!

Emekli müdür Haydar Çakmak, 1941 yılında Kahramanmaraş'ın ili Türkoğlu ilçesi Beyoğlu'nda dünyaya geldi.

Ülkemizin birçok şehrinde öğretmenlik yaptıktan sonra, 1974 yılında daha önce adı Aşağı Sarılar İlkokulu olan Beyoğlu'nda müdür olarak görev yaptı.

1981- 1983 yılları arasında sıkı yönetim Komutanlığı emrinde Beyoğlu kasabası belediye başkanlığı görevini yapana Çakmak, 1997 yıllında emekli oldu.

2020 yılında ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu okul aile birliği tarafından Emekli Müdür Haydar Çakmak'ın ismi kendinin 21 yıllık müdürlük görevi yaptığı okulun konferans salonuna ismi verildi.