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Emekli öğretmen, öğrencisinin eliyle şifa buldu

Kahramanmaraş'ta bir emekli öğretmen, 30 yıl önce öğrencisi olan doktorun yaptığı açık kalp ameliyatıyla şifa buldu.

KAHRAMANMARAŞ 27.02.2022, 12:25 27.02.2022, 13:42
Emekli öğretmen, öğrencisinin eliyle şifa buldu

Göğsünde ağrı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran emekli Türkçe öğretmeni Emin Kahveci (69), yapılan tetkikler sonucunda damar tıkanıklığının olduğunu öğrendi.

Uygulanan koroner anjiyografiden istenilen sonucun alınamaması üzerine Kahveci, cerrahi müdahale için hazırlanırken, KSÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kirişçi'ye acil bilgi verildi.

Operasyon öncesi hastayla tanışıp bilgilendirme yapmak isteyen Kirişçi, hasta odasına girdiğinde karşısında 30 yıl önceki Türkçe öğretmeni Kahveci ile karşılaştı. Bilgilendirmenin ve Kirişçi'nin kendisini tanıtmasının ardından duygusal anlar yaşandı.

Kahveci, eski öğrencisinin yaptığı 5 saatlik cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Kirişçi, AA muhabirine, hastanın yanına gittiğinde öğretmenini hemen tanıdığını ve çok duygulandığını dile getirdi.

Öğretmenini sağlığına kavuşturmanın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını, hastanın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini anlatan Kirişçi, şunları kaydetti:

"Emin öğretmenim yaklaşık 10 gün önce göğüs ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuruyor. Kriz tehlikesiyle önce anjiyo yapılıyor ancak damarları açılmıyor. Ameliyat olması gerektiği arkadaşlarım tarafından bana söylendi. Ben de hazırlıklar yapılırken hastanın yanına gitmek istedim. Emin hocamı yatağına gidip gördüğümde şaşırdım. Kendisiyle muhabbet ettikten sonra durumunu konuşup ameliyat olması gerektiğini ifade ettik. O da tereddütsüz olarak kabul etti ve ameliyatı yapmak için kendi servisimize aldık. Sonra da hazırlıkları yapıp güzel bir açık kalp ameliyatı olmuş oldu. Tıkalı olan damarların hepsini değiştirmiş olduk. Sonuç itibarıyla güzel bir ameliyat oldu."

Hastanın yoğun bakım ve servis sürecinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını aktaran Kirişçi, öğretmeninin tekrar sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

- "Sanatçılar eserleriyle övünürler, benim de eserim Mehmet"

Emekli öğretmen Emin Kahveci de öğrencisi tarafından ameliyat edilmenin kendisinde farklı hisler uyandırdığını söyledi.

Öğrencisi tarafından ameliyat edilmesinin ameliyat korkusunu da önemli ölçüde atlatmasına vesile olduğunu belirten Kahveci, şöyle devam etti:

"Hiç tereddüt etmeden, hiçbir kaygı gütmeden sanki pikniğe gidiyormuş gibi gittik ameliyathaneye. Mehmet hocamdan Allah razı olsun. Sanatçılar eserleriyle övünürler, benim de eserlerimden bir tanesi Mehmet hocam. Başarılı öğrenciler, her zaman kendilerini öne çıkartır. Kirişçi de bunlardan birisiydi. Kişiliğiyle Mehmet bey ayrı bir özelliğe sahipti. Öğrencilik yıllarında da ciddi, seven, sevilen güzel bir insandı. O günden bugüne benim sevgim eksilmedi ve bundan sonra da artarak devam edecek. Hocamın daha üst mevkilere layık olduğuna ve geleceğine de inanıyorum."

#Kahramammaraş #Aksu Haber #Aksu Tv
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