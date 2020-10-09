Emekli olan din görevlilerine plaket takdim edildi

Camile ve Din Görevlileri haftası münasebetiyle Dulkadioğlu İlçe Müftülüğü, hizmet süresini tamamlayarak emekli olan din görevlileri; İlhan Sarı, İsmail Dut, Ali Şenel, Ali Rıza Taş, Fahri Turan, Ali Demir ve Hüseyin Yiğiter için "Plaket Takdim Töreni" düzenleyerek onurlandırdı.

Koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek İl Müftülüğü salonunda düzenlenen törende, hizmet süresini tamamlayarak emekli olan din görevlilerine plaket ve hediye takdim edildi.

Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat, din görevlilerine vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ederek emeklilik hayatlarında sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.