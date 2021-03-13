''Emin adımlarla, hedefimiz 3.lig!''

Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde düzenlenen toplantıda, bölgesel Amatör Ligden profesyonel Lig'e uzanan bu yolda Türkoğlu Belediye Spor ilk adımını attı.

Spor Kulübünün Teknik Heyeti ve Futbolcuların tanıtıldığı toplantıya; Vali Yardımcısı İlçe Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Mete Pekmez, ASKF Başkanı Ergün Önal ve Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Antrenörleri Dernek Başkanı Mesut Çanak ve Yönetim Kurulu, Kurum Müdürleri ve basın mensupları katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Türkoğlu Belediye Spor Kulüp Başkanı Faruk Kızoğlu şu ifadeleri kullandı.

Toplantıya katılım sağlayan tüm basın camiasına teşekkür eden Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, konuşmasına şu sözlerle devam etti.

Vali Yardımcısı İlçe Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu yaptığı konuşmada bu yolda Türkoğlu Belediye Spor’a başarılarını diledi.