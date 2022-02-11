EMITT’te Kahramanmaraş rüzgarı esti!

Kahramanmaraş’ın geleneksel el sanatlarından yerel lezzetlerine kadar pek çok ürünün tanıtıldığı standı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyaret etti.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisi olan EMITT, şehirlerin markalaşmasına, kendini tanıtmasına ve turistlerle buluşmasına katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, MADO ve Otel Germanicia da Kahramanmaraş’ı hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere tanıtmak ve şehrin değerlerini göstermek için fuarda stant açtı.

Kahramanmaraş’ın yerel lezzetlerinin, geleneksel ürünlerinin ve Kültür Yayınları’nın yer aldığı stant, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Geleneksel el sanatlarından bakır ve ahşap ürünlerin, çarıkların, doldurma tezgâhının ve Eshab-ı Kehf Külliyesi’nin maketinin yer aldığı standı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti. Öte yandan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da standları ziyaret etti.