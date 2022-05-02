Emniyet güçleri bayramda da görevinin başında!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Ramazan Bayramını görevinin başında geçiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.05.2022, 17:19 02.05.2022, 19:18
Şehrin 3 giriş noktasında da denetimlerine devam eden ekipler bayramda da halkın huzur ve güvenliği için ailelerinden ayrı çalışıyorlar.
Vatandaşlar, uygulama noktalarında görevlerini icra eden emniyet güçlerinin bayramlarını da kutlamayı unutmadı.
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
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|41
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|40
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|34
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|34
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|32
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|34
|64
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|34
|58
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|34
|56
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|34
|52
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|34
|51
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|32
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|32
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|31
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|34
|28
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