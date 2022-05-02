Emniyet güçleri bayramda da görevinin başında!

Şehrin 3 giriş noktasında da denetimlerine devam eden ekipler bayramda da halkın huzur ve güvenliği için ailelerinden ayrı çalışıyorlar.

Vatandaşlar, uygulama noktalarında görevlerini icra eden emniyet güçlerinin bayramlarını da kutlamayı unutmadı.