Emniyet Müdürlüğünden çocuk kaçırma iddialarına ilişkin açıklama!
Kahramanmaraş’ta çocuk kaçırıldığına dair sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, kentte böyle bir olayın yaşanmadığını belirterek, haberi servis eden sosyal hesap kullanıcısı hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, kent gündemine bomba gibi düşün ve herkesin dilinde olan çocuk kaçırma iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sosyal medyada “Kahramanmaraş kent meydanında kadın kılığında erkek şahsın kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı, araç içerisinde baygın halde 3 kız çocuğunun daha varmış” şeklinde yapılan paylaşımların asılsız olduğunu duyuran İl Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “İlimizde habere konu olay asla yaşanmamış olup, bu tür sosyal medya hesaplarında yayılmaya çalışılan haberlerin asılsız olduğu, ayrıca haberi servis eden sosyal hesap kullanıcısı hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan” adli işlem yapıldığını, vatandaşlarımızın algı amaçlı ve mesnetsiz kaynağı belli olmayan sosyal medya hesaplarına itibar etmemeleri hususu; kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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