Emniyet Müdürü Cebeloğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Can’ı Ziyaret Etti!

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyarette Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu ile bir süre görüşen KSÜ Rektörü Can, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretinden dolayı Cebeloğlu’na teşekkür etti.

Rektör Can ve İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, üniversite ve emniyet kurumlarının işbirliği ve toplum huzuruna dayalı güven ve kalkınma ortamının temelini oluşturmada önemli bir etken olduğu konusunda ortak görüşlerini ifade ettiler.