Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan ”Huzur” Toplantısı

Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Şeyh Adil Mahallesi Muhtarlığında gerçekleşen huzur toplantısına katıldı. Emniyet Müdürü Cebeloğlu Başkanlığındaki toplantıya Şube Müdürleri, Büyükşehir Muhtarları Derneği, Abdal Halil Ağa Derneği, Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi İdarecileri, Mahalle Muhtarları, Toplum Destekli Polisler ve Mahalle Sakinleri katıldı.

Covid-19 salgını tedbirleri gözetilerek yapılan toplantıda yaklaşık 50 kişi yer aldı.Toplantıda mahalle muhtarları ile tanışma, fikir alışverişi, genel güvenlik konuları ve iletilen sorunlar görüşüldü.

Gerçeklestirilen huzur toplantısında, vatandaşlar güvenlik konusunda taleplerini İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na iletti. Sorunları tek tek dinleyen Cebeloğlu, çözüm üzerine değerlendirme yaptı. Bu esnada Narkotik, Asayiş, Toplum Destekli Polislik, Trafik Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri vatandaşları genel güvenlik konusunda bilgilendirerek, iletilen sorunları ve önerileri not aldı.

Şehrin güvenliği için hep birlikte hareket etmenin önemi ve değeri vurgulanırken, son zamanlarda yapılan huzur çalışmalarına değinildi.

Toplantıya iştirak eden muhtarlar ve vatandaşlar İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na teşekkür etti.

Cebeloğlu ise, Sorunları yerinde görmek ve dinlemek için burda olduklarını belirtip, 7/24 her zaman kendilerine ulaşılabileceğini aktardı.