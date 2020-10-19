Emniyet Müdürü Cebeloğlu'ndan Muhtarlar Günü Ziyareti!

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Başkanlığında Necip Fazıl Mahallesi Muhtarlığında gerçekleşen ziyarete, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürü katıldı.

Cebeloğlu yaptığı açıklamada, " Muhtarlar günü dolayısıyla temsili olarak bir muhtarımızı ziyaret ettik. Bu vesileyle tüm Mahalle Muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Şehrimizde güvenliğin ve huzurun temininde, değerli halkımızın ve onların temsilcileri kıymetli Muhtarlarımızın çok büyük katkısı var. Her zaman bir ve beraberiz. Bu çok kıymetli bir ortam. Muhtarlarımızın mahalle sakinleri için fedakarlıklarını, gece gündüz demeden halkla içiçe olduklarını takip ediyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyoruz" dedi.

Yapılan ziyarette fikir alışverişi, genel güvenlik konuları ve iletilen sorunlar görüşüldü.

Necip Fazıl Mahalle Muhtarı Zülküf Tufan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, güvenlik konusunda taleplerini İl Emniyet Salim Cebeloğlu'na iletti. Sorunları tek tek dinleyen Cebeloğlu, çözüm üzerine değerlendirme yaptı. Bu esnada Narkotik Müdürü, Asayiş Müdürü, Trafik Müdürü ve İlçe müdürü sorunları not aldı.

Şehrin güvenliği için hep birlikte hareket etmenin önemi ve değeri vurgulanırken, yoğun şekilde sürdüren Kovid 19 tedbirleri ve huzur çalışmalarına değinildi.