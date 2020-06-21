Emniyet Müdürü Doğan İnci Kahramanmaraşlılara veda mesajı yayımladı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, görevi gereği Adana İl Emniyet Müdürlüğüne atanması sebebiyle Kahramanmaraşlılara veda mesajı yayımladı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, görevi gereği Adana İl Emniyet Müdürlüğüne atanması sebebiyle Kahramanmaraşlılara veda mesajı yayımladı.
Doğan İnci, veda mesajında
"29.10.2016 tarihinde başlamış olduğum Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden, Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanmam sebebiyle siz değerli dostlarımdan ayrılıyorum.
Bu süreç içerisinde ülkemizin içinden geçtiği bu zor dönemde sizlerin desteği ile hep beraber ilimizin huzur ve güvenliği için çalıştık. Kutsal bir görev ifa ettiğimizin bilincini prensip edindik. Tüm bunları yaparken devlet yönetiminde kurumların kalıcı, kişilerin geçici olduğunu unutmadan sadakatimiz Devletimize, hizmetimiz milletimize olmuştur.
Görev yaptığım süre içinde Her daim halkın içinde biri olmaya gayret gösterdim. Bu gayretimizin karşılığını Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin bize olan teveccühü ile aldık.
Hizmet etmekten mutluluk duyduğum sizlere bugün veda ederken, Türk Polis Teşkilatı, şahsım ve ailem adına sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu bir ömür geçirmenizi temenni ederim. Hakkım sizlere helal olsun, sizler de hakkınızı helal ediniz." ifadelerine yer verdi
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