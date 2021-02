Emniyet Müdürü Kıvrak'tan Şehit ve Gaziler Derneğine ziyaret 

Emniyet Müdürü Kıvrak, derrnek ve faaliyetleri hakkında bilgi alırken, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.

Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, burada yaptığı konuşmada; “Cennet mekan Şehitlerimizin bize emanetleri olan kıymetli aileleri ve Gazilerimiz ile birlikte olmakla sonsuz huzur ve şeref duymaktayım.

Bu toprakları, ayrılmaz şekilde birbirine sımsıkı bağlayan Şehit ve Gazilerimiz bizim her daim teminatımız olmuştur.

Şehitlerimizin ailelerinin ve Gazilerimizin varlığına her zaman muhtacız ve her fırsatta yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bütün Şehitlerimizin ruhları şad olsun, Gazilerimiz rahat ve huzurlu olsun” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Temsilcisi Ragıp Kul'da, "İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın İhsan Kıvrak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine görevlerinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.