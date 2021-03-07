Emniyet Müdürü Kıvrak’tan şehit polis çocuğuna doğum günü sürprizi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak beraberinde Emniyet Amiri Mehmet Ali Kayhan ve polis memurları ile birlikte şehit polis memuru Zeki Bölükbaşının 15 yaşındaki kızı Hatice’nin doğum gününü kutladı.

Şehit çocuğunun doğum günü olduğu bilgisi ile sürpriz doğum günü hazırlayan kıvrak ve ekibi, resimli yaş pasta ve çeşitli hediyeler alarak şehidin ailesinin yaşadığı ikamete gitti.

Polisleri karşısında gören Hatice, yapılan sürprizle unutamayacağı bir doğum günü yaşadı. Emniyet Müdürü Kıvrak’a bu güzel sürprizi için teşekkür etti.

Hatice’nin doğum gününü kutlayan Emniyet Müdürü Kıvrak: “Şehitlerimizin geride kalan eş ve çocuklarına destek olmak, daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla şehidimizin kızı Hatice’nin bugün doğum günü olması dolayısıyla şehit ailemize bilgi verilerek Hatice’ye sürpriz yapmak istedik. Doğum gününe katılmamız onu çok sevindirdi. Biz de en az Hatice kadar mutlu olduk. Sağlıklı, sıhhatli nice yıllar diliyorum.” İfadelerini kullandı.