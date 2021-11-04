Emniyet, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı!

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Demokrasi Meydanı ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.



Ekiplerce vatandaşlara; telefonda para isteyen kimseye inanmamaları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları gerektiği söylendi.



Vatandaşlar, kendilerini dolandırıcılık konusunda uyaran polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.