Emniyet, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı!
Polis, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince vatandaşlar, dolandırıcılığa karşı duyarlı olunması konusunda bilgilendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2021, 16:04 04.11.2021, 16:25
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Demokrasi Meydanı ve halkın yoğun bulunduğu yerlerde vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.
Ekiplerce vatandaşlara; telefonda para isteyen kimseye inanmamaları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para ve altın isteyenlere aldanmamaları gerektiği söylendi.
Vatandaşlar, kendilerini dolandırıcılık konusunda uyaran polislere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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