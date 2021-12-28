“En Büyük Haber” Oyunu Tam Not Aldı
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sahnelenen En Büyük Haber adlı tiyatro oyunu sanatseverlerden tam not aldı.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 13:33 28.12.2021, 14:03
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Takvim kapsamında, “En Büyük Haber” adlı tiyatro oyunu sahne aldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sahnelenen yetişkin oyununda, iflas etmiş bir fabrikatör Muhsin’in inanç ve bunalım arasındaki gelgitleri anlatıldı. Oyuncular Osman Doğan, Yunus Emre Obut, İsmail Emre Biliciler, İsmail Volkan Ceylan ve Zübeyir Doğan sergiledikleri performansla dakikalarca alkışlandı.
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