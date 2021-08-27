En çok çocukları ve yaşlıları etkiledi! Pandemi hayatımızı tamamen değiştirdi
Koronavirüs salgını ile eve kapanan Türkiye’nin sadece ruh hali ve tüketim alışkanlıkları değil, aile ilişkileri de değişti.
KAHRAMANMARAŞ 27.08.2021, 16:18 27.08.2021, 18:38
Virüs öncesi aktif ve yoğun bir hayat süren günümüz insanı, ani gelişen bu durum karşısında hemen hemen tüm gününü evde geçirmek zorunda kaldığından bu yeni sürece alışmakta bazı güçlükler yaşarken özellikle çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar bu süreçten bir hayli etkilendi.
Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur pandeminin aileler üzerindeki etkisini ve bu sürecin daha kolay atlatılması adına yapılacakları Aksu Haber’e paylaştı.
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