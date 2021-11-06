En özel lezzetler, Dünyayı Geziyorum ve Dünyanın Tadı Programlarında anlatıldı

Kervan Kale’de devam eden programda Yöresel Mutfak Temsilcisi Mürüvet Alparslan Nazlı Workshop yaparak şehrin en özel lezzetlerini gelen ekibe tanıttı.

Menekşe Paçada devam eden program remzi ustanın paça şovuyla devam ederken gelen misafirler Maraş Paçasına hayran kaldı.

Özlem Tunca ve Yasin Esirgenç ile oğulları Yakupcan oldukça yoğun geçen günün yorgunluğunu atmak üzere Germanicia Otel’e geçtiler.