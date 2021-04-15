Enerji Bakanlığı: 'Madencilik faaliyetleri biten sahada tarımsal faaliyet başlayacak'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın Afşin Elbistan Linyit Kömür Sahası’nın tarım arazisi olarak tekrar değerlendirilmesiyle ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelik sorduğu soru yanıt buldu. Bakan Dönmez, söz konusu alanın tarımsal kullanıma açılacağını belirtti.



Afşin-Elbistan Linyitleri kömür sahasında maden çıkarımı sonrasında tekrar doldurulan yaklaşık 25 bin dekar büyüklüğündeki alanın tarıma kazandırılması yönündeki taleplere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından olumlu yanıt geldi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın Bakan Dönmez’e yönelttiği soruda şu ifadelere yer verildi:

“Afşin Elbistan Linyit Kömürü Sahası çok geniş bir alanı oluşturmaktadır. Bu sahadan kömür çıkarma 1984 yılından beri devam etmektedir. Diğer taraftan ise kullanılan kömürün külleri kömür çıkarılan sahaya dökülüp, doldurulmaktadır. Bugün itibarıyla doldurulan alanların büyüklüğü 25 bin dönüme ulaşmıştır.

Bu kapsamda; 1. Kömür külleri ile doldurulan alanların tarıma çok elverişli olduğu ve birçok ülkede benzer alanların tarıma açıldığı belirtilmektedir. Bu konuda bir planınız var mıdır?

2. Bu 25 bin dönümlük alam tarıma açmak gibi bir planınız var mıdır? Tarıma açılması planlanıyorsa, nasıl değerlendirilecek ve projelendirilecektir?”



MHP’li Aycan’ın, bu konudaki talebe ilişin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlandı.

Bölgedeki tarım sektörü açısından büyük önem arz eden konuyla ilgili olarak Enerji Bakanlığından Aycan’a gönderilen cevap metinde, şu ifadelere yer verildi:

“Afşin Elbistan A ve B Termik Santrallerinden atık olarak çıkan kül, cüruf ve alçıtaşı malzemeleri mevcut atık depolama sahalarında, 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve diğer ilgili yönetmelik ve genelge hükümlerine göre depolanmaktadır. İlgili yönetmelik ile genelgeler kapsamında atık depolama sahalarındaki depolamanın tamamlanmasına müteakip sahalar mevcut topoğrafyaya uygun hale getirilerek üzeri tarıma elverişli toprak ile örtülüp arazi ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarının yapılması öngörülmektedir.”

“Kömürü alınan sahaların tarımsal amaçla kullanımı sağlanacak”

Madencilik faaliyetleri biten sektörlerde tarımsal faaliyetlerin başlanacağı vurgulanan yazıda, “Ayrıca kömür üretimi için yapılan dekupaj kazısı sonrası kömür sahasından çıkartılan toprak malzeme dış döküm sahası ve kömürü alınan yere iç döküm olarak depolanmaktadır. Dış döküm sahalarına depolanan dekupaj malzemesi basamaklar şeklinde dökülmekte olup bu şekilde toprak depolanan sahalar ağaçlandırılarak rehabilite edilmektedir. Kömürü alınan sahaya iç döküm yapılan sahalarda ise arazi doğal yapısına uygun hale getirilip tarımsal amaçla kullanımı sağlanacaktır.

Madencilik faaliyetleri biten sektörlerde ya da bölümlerde madencilik faaliyetleri tamamlandıktan sonra tarıma elverişli hale getirilecek alanlarda tarımsal faaliyetler başlatılabilecektir” ifadelerine yer verildi.