Enerji deposu pekmez, kış aylarında hastalıklardan korunmak için sıkça tüketililiyor

Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli besinlerden biri olan pekmez, vatandaşlar tarafından özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için sıkça tüketililiyor.

Pekmez satışalrının artışta olduğunu belirten Aktarcı Abdurrahman Aydoğar, geçen yıla göre fiyat artışının fazla olmadığını belirtti.