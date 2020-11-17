Enerji giderleri gerçekten fazla mı? Aksu haber vatandaşa sordu

Tüm dünyanın mücadele verdiği pandemi sürecinde evde geçirilen zamanın kat be kat artması enerji tüketimindeki oranları da beraberinde artırınca faturalardaki tutarlar yine gündem konusu oldu.

Peki, hayatın olmazsa olmazı çok kısa kesintilerde dahi yaşamın kilitlendiği enerji giderleri gerçekten fazla mı? Yoksa karşıladığı ihtiyaçlar göz önünde tutulduğunda buna değiyor mu? Vatandaş bu sorunun yanıtlarını Aksu Haber ile paylaştı.

Elektirik olmadan kullanamadığımız telefon faturaları, internet giderleri, ısınma giderleri gibi giderlerle eşleştirildiğinde, elektirk faturaları için bakalım vatandaştan ne yanıt geldi.